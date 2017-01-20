YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te atık yağlar dönüştürülüyor

İzmit'te atık yağlar dönüştürülüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından geçen bir yıl içinde 143 ton 619 kilogram bitkisel atık yağ toplandığı açıklandı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, atık yağlar, ev ve iş yerleriyle okullardan toplanarak geri dönüşümü sağlandı. Atık yağların lavabolardan dökülmesinin çevreye büyük zararları olduğunu hatırlatan İzmit Belediyesi yetkilileri, "1 litre atık yağ 1 milyon metreküp temiz suyu kirletmektedir. Ayrıca, lavabolardan dökülen yağlar, kanalizasyon sistemlerine de zarar veriyor. İzmit Belediyesi olarak atık yağların çevreye zararlarını önlemek için 8 yılı aşkın zamandır çalışma yürütüyoruz. Şehrimizdeki lokanta, pastane, restoran gibi iş yerleriyle atık yağlar konusunda anlaşmalar yaptık. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra okullardan da atık yağları toplayarak bunları biodizel olarak tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. 2016 yılında lisanslı firma aracılığı ile iş yerlerinden 138 ton, ev ve okullardan da 5 ton 615 kilogram atık yağ topladık" dediler.

İlgililer, geçen yıl içinde 115 iş yerinde de atık yağ denetimi yaptıklarını söylediler.

(GY-Y)



20.01.2017 17:17:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER