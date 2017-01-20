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Müdür Bozçelik, kreş ve gündüz bakımevi temsilcileriyle bir araya geldi



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VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Çocuk Hizmetleri Birimi çalışanları ve kreş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü Bozçelik, çocuk eğitiminin önemine değinerek, onların bilinçsel ve ahlaki yöndeki gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi. Bu yaş grubu çocukların aldığı eğitimin karakter oluşumunu etkilediğini dile getiren Bozçelik, Van'da okulöncesine önem verdiklerini kaydetti.

Yönetmenliklere uymayan kreş ve gündüz bakımevleri ile ilgili yasal işlemleri yapmaktan geri kalmayacaklarını belirten Seyfi Bozçelik, izinsiz faaliyette bulunan kreşlerin tamamının kapatılacağını belirtti.

(MSA-Y)



20.01.2017 17:36:54 TSI

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