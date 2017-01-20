20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Palandöken'de referandum maratonu

20 Ocak 2017 Cuma, 17:43
AK Palandöken'de referandum maratonu
AK Palandöken'de referandum maratonu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Nisan ayında yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu için düğmeye bastı.
AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı geçen hafta başkanlık binasında ve bu hafta Hüseyin Avni Ulaş, Müftü Solakzade ve Adnan Menderes Mahalle temsilciliklerinde gerçekleştirmiş olduğu halka açık toplantılarda referandum ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Toplantılarda ülkemizin içinde bulunduğu refah şartlarının elden kayıp gitmemesi, yatırımların artarak devam etmesi, mevcut istihdam potansiyelinin yükselmesi için referanduma tüm bireylerin evet demesi gerektiği vurgulandı.
AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu milletin teveccühünün referanduma evet olduğuna inandığını belirterek "İçinde bulunduğumuz konjonktürde ülkemizi ileriye taşımak ancak anayasa değişikliği ile mümkün olacaktır. Mevcut olan ve itaat etmekte olduğumuz anayasa darbe menşelidir. Atılacak olan bu adım ile darbecilerin getirmiş olduğu vesayet sistemine nokta konulacaktır. Böyle bir ile yönetilmek hiçbir insanın hak etmediği bir durumdur. Başta bu duruma dur demek için referanduma evet demekle mükellefiz. Sizlerin de desteği ile tek başlı yönetime adım adım gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Palandöken Mahalle Temsilciliklerinde planlanan referandum çalışmalarını inceleyen Başkan Ömeroğlu mahallelerde koordinasyon merkezlerini kurma çalışmasını da başlattı.
Teşkilat olarak bütünlük içerisinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatları ile AK Partiyi durdurmak için çabalayan tüm şer odaklarını engellemek için gece gündüz çalışmalarını devam ettiriyor.
(ÖB-ÖB-Y)

20.01.2017 17:47:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Snowboard Büyük Slalom Yarışları
YEREL

ULUSLARARASI SNOWBOARD BÜYÜK SLALOM YARIŞLARI

Erzurum'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 2 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI SALDIRI: 2 YARALI

Erzurum'da iki kişi ayaklarından vuruldu
YEREL

ERZURUM'DA İKİ KİŞİ AYAKLARINDAN VURULDU
JAK timinden Palandöken'de kurtarma tatbikatı
YEREL

JAK TİMİNDEN PALANDÖKEN'DE KURTARMA TATBİKATI
Geleceğin şampiyonları EYOF sokağı kurdu
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI EYOF SOKAĞI KURDU
Karneler Karbeyaz'dan
YEREL

KARNELER KARBEYAZ'DAN
Minik şampiyon adaylarına karneleri &quot;Karbeyaz'dan&quot;
YEREL

MİNİK ŞAMPİYON ADAYLARINA KARNELERİ "KARBEYAZ'DAN"
Beyoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanları Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

BEYOĞLU VE SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
DES, 1. Dönemi değerlendirdi
YEREL

DES, 1. DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ
Erzurum'da karne heyecanı
YEREL

ERZURUM'DA KARNE HEYECANI
Erzurum'da 7 bin 281 kişi evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor
YEREL

ERZURUM'DA 7 BİN 281 KİŞİ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANIYOR
2016 yılı Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı
YEREL

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ziller yarıyıl tatili için çaldı
YEREL

ZİLLER YARIYIL TATİLİ İÇİN ÇALDI
&quot;Cumhurbaşkanının kişisel özellikleri darbeyi önledi&quot;
YEREL

"CUMHURBAŞKANININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ DARBEYİ ÖNLEDİ"
Öğrencilere bere ve atkı dağıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE BERE VE ATKI DAĞITILDI
Acun Ilıcalı'dan EYOF'a davet
YEREL

ACUN ILICALI'DAN EYOF'A DAVET
Okullarda karne heyecanı
YEREL

OKULLARDA KARNE HEYECANI
Bilardonun şampiyonları ödüllendirildi
YEREL

BİLARDONUN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Forum Erzurum, 2017 yılına iddialı başladı
YEREL

FORUM ERZURUM, 2017 YILINA İDDİALI BAŞLADI
Bir berede sen ör
YEREL

BİR BEREDE SEN ÖR
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Aşkale'de gündem toplantısı düzenlendi
YEREL

AŞKALE'DE GÜNDEM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Mahalleli toplandı Başkan Bulutlar'a teşekkür etti
YEREL

MAHALLELİ TOPLANDI BAŞKAN BULUTLAR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Demir eksikliği saçları döküyor !
YEREL

DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇLARI DÖKÜYOR !