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Kahveci, Sağlık Müdürü Cin'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Cin'i makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarete Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahvecinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarından İsmail Türk, Abdurrahman Uysal, Yusuf Tan, Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundular. Ziyarette Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Cin arasında yapılan ziyaret sırasında karşılıklı sağlık çalışanlarının sorunlarının yanı sıra sağlık alanında yapılan son gelişmeler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Cin ise, Türk Sağlık Sen Yöneticilerinin kendilerine yaptığı ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

(ÖMR-OA-Y)



20.01.2017 17:47:37 TSI

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