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Sakarya'da 180 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline çıktı



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Tüm yurtta olduğu Sakarya'da da ilk ve orta dereceli okullar bugün verilen karnelerin ardından yarıyıl tatiline çıktı.

Sakarya'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 180 bin öğrenci ilk dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktılar. 2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının son zili bugün çalarken, karnelerini alan öğrenciler tatile çıktı.

Sakarya'da tüm okullarda yapılan karne törenlerinin haricinde resmi karne töreni Serdivan İlçesi'ndeki Kuyumcular Gümüşçüler İlkokulu'nda ve Arifiye İlçesi'ndeki Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde yapıldı. Serdivan'daki karne törenine; Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar ve okul müdürleri katıldı. Karne töreninde öğrenciler yarı yıl karnelerini Vali Coş'un elinden aldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 6 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.

(BB)



20.01.2017 17:54:24 TSI

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