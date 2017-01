YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haluk Alıcık, yaşlıları yine unutmadı

Haluk Alıcık, yaşlıları yine unutmadı



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ne çocuklardan vazgeçiyor ne de yaşlıları ihmal ediyor. Belediyedeki yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça hasta ve yaşlıları ziyaret eden Başkan Alıcık, sosyal belediyecilikte farkını ortaya koyuyor.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yoğun iş temposunun yanında sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek hasta ve yaşlı ziyaretlerini ihmal etmiyor. Gençlerin ve çocukların eğitimleri, sosyal etkinlikleri ve sportif faaliyetleri gibi birçok konuda fırsatlar yaratıp projeler üreterek hizmete sunan Alıcık hayatlarımızın en önemli unsurları olan Yaşlıları da unutmuyor. Zaman zaman ziyaretlerine gidip hal hatırlarını ihtiyaçlarını sağlık durumlarını kontrol ediyor. Kendi bizzat gidemese bile daire müdürlerini ya da personelini görevlendiriyor.



-Bu yaşlılar istedikleri zaman Başkanı arayıp derdini anlatıyor



Yaşlılığın hayatın çok özel dönemlerinden biri olduğuna dikkat çeken ve her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğunu vurgulayan Başkan Alıcık, geçtiğimiz günlerde Gülşen ve Bayram Ulusoy'u daha önce yaptığı gibi gene evlerine giderek ziyaret etti. Evlatları yurt dışında olan Ulusoy çifti ile sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Alıcık, ailenin mali ve manevi herhangi bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bir tarhana çorbası ile karışık kızartma yemeğe hasret kaldıklarını belirten çifte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personeli tarafından istekleri hazırlanırken Başkan Alıcık onların gönlünü almaya ve sohbet etmeye devam etti. Yaşlı çift hastalıkları ve yaşlılıklarından dolayı canlarının her istediklerini yapamadıklarını ifade ederek kendileri için kendi mutfaklarında belediye personeli tarafından hazırlanan yemekleri yediler. Haluk Alıcık'ın ziyareti ve Nazilli Belediyesi personelinin yaptıkları hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden yaşlı çift teşekkürlerini belirttiler.



Onları kendi evlerinde bizzat ziyaret ediyoruz.



Hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olan yaşlıların her zaman yanlarında olduğunu belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, " Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir, bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. İlçemizde yaşayan insanlarımızı bir de evlerinde görmek istiyoruz. Onları kendi evlerinde bizzat ziyaret ediyoruz. Sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. Bizi evlerinde görünce daha çok mutlu oluyorlar. Elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" diye konuştu.

21.01.2017 08:25:36 TSI

