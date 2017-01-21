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Erdem; "CHP'nin bu ayıptan biran evvel vazgeçmesi gerekir"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP milletvekillerinin TBMM'de MHP milletvekillerini kasıtlı olarak tahrik ettiğini savundu.



Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Bugün MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM Kürsü'sünde konuşurken CHP Milletvekilleri yerinden laf atarak 'Yeni dönemde bakanlık teklifi mi aldınız? Bakan olursunuz artık' diyerek siyasi rüşvet iftirasını atmıştır. CHP Grubu siyasi rüşvet iddiasını gündemde tutarak MHP'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyor. CHP adeta çamur atma siyasetiyle referandumda MHP tabanını ve kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Şu anda ülkemiz yedi düvelin saldırısı altındadır" dedi.



Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan sert tartışmaları da değerlendiren Erdem; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik içinde mücadele etmektedir. Hepsi saldırıyor. Ekonomik olarak çökertme operasyonları devam ediyor. Sadece MHP değil tüm vatanseverler bu saldırıyı görüyor ve hükümete destek veriyor. Ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırılara karşı için top yekun bir seferberlik hali var. CHP'nin MHP'yi siyasi rüşvetçilikle suçlaması çok manidardır. CHP sandıkta iktidar olamayacağını ve AK Parti'yi bertaraf edemeyeceğini bildiği için, ülkemize saldıranları göz ardı etmektedir. Sayın Başbakanımız getirilmek istenen yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Bakanların Meclis dışından atanacağını ve herhangi siyasi görüşe sahip birisinin de atanabileceğini ifade etmiştir. Atanacak bakanların içerisinde geçmişte siyasi görüşü çok farklı kişiler de olabilecektir. Yani geçmişte CHP'de, MHP'de veya herhangi bir partide siyaset yapmış veya siyasi görüşe sahip kişiler de atanabilecek. CHP Gurubu'nun MHP'yi siyasi rüşvetçilikle suçlaması ayıptır. Bu ayıptan CHP'nin biran evvel vazgeçmesi gerekir" diye konuştu.

(MB-Y)



21.01.2017 08:28:09 TSI

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