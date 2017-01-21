21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdem; "CHP'nin bu ayıptan biran evvel vazgeçmesi gerekir"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 08:23
Erdem; "CHP'nin bu ayıptan biran evvel vazgeçmesi gerekir"
Erdem; "CHP'nin bu ayıptan biran evvel vazgeçmesi gerekir"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP milletvekillerinin TBMM'de MHP milletvekillerini kasıtlı olarak tahrik ettiğini savundu.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Bugün MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM Kürsü'sünde konuşurken CHP Milletvekilleri yerinden laf atarak 'Yeni dönemde bakanlık teklifi mi aldınız? Bakan olursunuz artık' diyerek siyasi rüşvet iftirasını atmıştır. CHP Grubu siyasi rüşvet iddiasını gündemde tutarak MHP'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyor. CHP adeta çamur atma siyasetiyle referandumda MHP tabanını ve kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Şu anda ülkemiz yedi düvelin saldırısı altındadır" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan sert tartışmaları da değerlendiren Erdem; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik içinde mücadele etmektedir. Hepsi saldırıyor. Ekonomik olarak çökertme operasyonları devam ediyor. Sadece MHP değil tüm vatanseverler bu saldırıyı görüyor ve hükümete destek veriyor. Ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırılara karşı için top yekun bir seferberlik hali var. CHP'nin MHP'yi siyasi rüşvetçilikle suçlaması çok manidardır. CHP sandıkta iktidar olamayacağını ve AK Parti'yi bertaraf edemeyeceğini bildiği için, ülkemize saldıranları göz ardı etmektedir. Sayın Başbakanımız getirilmek istenen yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Bakanların Meclis dışından atanacağını ve herhangi siyasi görüşe sahip birisinin de atanabileceğini ifade etmiştir. Atanacak bakanların içerisinde geçmişte siyasi görüşü çok farklı kişiler de olabilecektir. Yani geçmişte CHP'de, MHP'de veya herhangi bir partide siyaset yapmış veya siyasi görüşe sahip kişiler de atanabilecek. CHP Gurubu'nun MHP'yi siyasi rüşvetçilikle suçlaması ayıptır. Bu ayıptan CHP'nin biran evvel vazgeçmesi gerekir" diye konuştu.
(MB-Y)

21.01.2017 08:28:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da organ bağışını destekleyenler onurlandırıldı
YEREL

AYDIN'DA ORGAN BAĞIŞINI DESTEKLEYENLER ONURLANDIRILDI
ADÜ Veteriner Fakültesi'nden ulusal akreditasyon
YEREL

ADÜ VETERİNER FAKÜLTESİ'NDEN ULUSAL AKREDİTASYON
Karpuzlu Dr. Mustafa Yaman Düğün Salonu hizmete açıldı
YEREL

KARPUZLU DR. MUSTAFA YAMAN DÜĞÜN SALONU HİZMETE AÇILDI
Ortaklar OSB'de Fabrika Yangını
YEREL

ORTAKLAR OSB'DE FABRİKA YANGINI
Haluk Alıcık, yaşlıları yine unutmadı
YEREL

HALUK ALICIK, YAŞLILARI YİNE UNUTMADI
Aydın Milli Eğitimde Pervin Töre dönemi sona erdi
YEREL

AYDIN MİLLİ EĞİTİMDE PERVİN TÖRE DÖNEMİ SONA ERDİ
Cinayet zanlısı saklandığı banyo dolabında yakalandı
YEREL

CİNAYET ZANLISI SAKLANDIĞI BANYO DOLABINDA YAKALANDI
Aydın'da dolandırıcılık
YEREL

AYDIN'DA DOLANDIRICILIK
Hastanenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı
YEREL

HASTANENİN ÇATISINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI
AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'a kınama
YEREL

AK PARTİ'Lİ ERDEM'DEN CHP'Lİ BAYDAR'A KINAMA
İncir hırsızı tutuklandı
YEREL

İNCİR HIRSIZI TUTUKLANDI
Tarımsal öğretimin 171. yılı Aydın'da kutlandı
YEREL

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 171. YILI AYDIN'DA KUTLANDI
Aydın'daki zincirleme trafik kazası
YEREL

AYDIN'DAKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Aydın'da sivil polisler şehiriçi ve taksileri denetleyecek
YEREL

AYDIN'DA SİVİL POLİSLER ŞEHİRİÇİ VE TAKSİLERİ DENETLEYECEK
ozdoğan'da işitme engelli öğrenciler karneleri aldı
YEREL

OZDOĞAN'DA İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER KARNELERİ ALDI
omanlara yönelik 'Boncuk' projesi istihdama katkı sağlayacak
YEREL

OMANLARA YÖNELİK 'BONCUK' PROJESİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Mahalleye Dönene Köylülerin 'Atık Su ve Geriye Dönük Borç' İsyanı
YEREL

MAHALLEYE DÖNENE KÖYLÜLERİN 'ATIK SU VE GERİYE DÖNÜK BORÇ' İSYANI
Sağlıkçılar ikinci dönüşümün kendi lehlerine olmasını istiyor
YEREL

SAĞLIKÇILAR İKİNCİ DÖNÜŞÜMÜN KENDİ LEHLERİNE OLMASINI İSTİYOR
Erdem; &quot;TBMM kürsüsü, milletin kürsüsüdür&quot;
YEREL

ERDEM; "TBMM KÜRSÜSÜ, MİLLETİN KÜRSÜSÜDÜR"
Kepçede Ölümüne Yolculuk
YEREL

KEPÇEDE ÖLÜMÜNE YOLCULUK
33 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
YEREL

33 EMNİYET MENSUBU HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARTILDI
ADÜ'de 325 akademisyen yeni kadrolarına kavuştu
YEREL

ADÜ'DE 325 AKADEMİSYEN YENİ KADROLARINA KAVUŞTU
Çiftçinin Kuraklık Endişesi Sevince Dönüştü
YEREL

ÇİFTÇİNİN KURAKLIK ENDİŞESİ SEVİNCE DÖNÜŞTÜ