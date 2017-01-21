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Çubuk'a tarımda teknolojik destek

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:50
Çubuk'a tarımda teknolojik destek
Çubuk'a tarımda teknolojik destek
- "Nohut Eleme ve Paketleme Tesisi Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Günduvan Petrol ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Nohut Eleme ve Paketleme Tesisi Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Çubuk Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Çubuk Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, kurum temsilcileri ile zahire pazarında çalışan esnaf ve çiftçiler katıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Proje ile Çubuk ilçesinin köyleri ve kasabalarında üretilen en önemli tarımsal ürünlerden olan nohutun eleme ve paketleme yapılarak katma değerini artıran Günduvan Petrol ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin üretim teknolojisinin yenilenmesi, yıllık 300 ton olan üretim kapasitesinin arttırılarak 750 tona çıkarılması, işletmenin kalite ve hijyen standartlarının iyileşmesi sağlandı. Mevcutta insan eliyle ayıklanan farklı, bozulmuş, deformeye uğramış nohut tanelerinin proje kapsamında temin edilen optik okuyuculu renk ayıklama makinesi ile temizlenerek zamanın ve insan gücünün daha verimli kullanılmasıyla nohutun eleme aşamasında ortaya çıkan yüzde 15-20'lik fire oranının sıfıra çekilmesi sağlandı" ifadelerinde yer verildi.
Proje kapanış toplantısında konuşan proje yararlanıcısı Galip Günduvan "Projeden önce Çubuk ilçesi ve etrafındaki ilçelerden toplanan nohut, arpa, buğday ve mercimek maalesef bölgede uygun teknolojiye sahip olan şirketlerin olmamasından dolayı Mersin'e giderek renk ayrışımı yapılıp tekrardan tırlara yüklenip gelmekte ve sayılan bakliyatların paketlenerek satışı yapılmaktaydı. Tabii burada nakliye ve Mersin'deki şirkete ödenen ayıklama masrafı da eklenince maliyetlerde muazzam artışa sebebiyet vermekteydi. Ayrıca bu durum bakliyatını getiren çiftçi ve köylülerden daha düşük fiyata almamızı gerektirmekteydi. Ankara Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz proje neticesinde temin ettiğimiz renk ayıklama makinesi sayesinde artık köylü ve çiftçinin yetiştirmiş olduğu bakliyat şirketimiz tarafından daha fazla ücret verilerek alınmaya ve nakliye masraflarının da çıkartılması ile kar marjımızda artış olmasını sağlamıştır. Çubuk'ta hem çiftçinin hem de esnafın yüzü güldü. Proje maliyetinin yüzde 50'sini hibe olarak destekleyen Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(UKY-ÖK-Y)

21.01.2017 09:55:17 TSI
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