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Bornova'nın küçük öğrencilerinden büyüklere örnek olacak proje

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:58
Bornova'nın küçük öğrencilerinden büyüklere örnek olacak proje
Bornova'nın küçük öğrencilerinden büyüklere örnek olacak proje
- Minik ellerden çevre dostu sabunlar

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve Belgem öğrencilerini bir araya getirerek çocukların hazırladığı "Minik Ellerden Çevre Dostu Sabunlar" projesini hayata geçirdi. Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde başlayan projede su kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler projelerini anlatarak çevreye zararı olmayan doğal sabunlar yaptı. Bornova Merkez'de bulunan Dost Market'e yaptıkları sabunları bağışlayan minikleri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'da yalnız bırakmadı.
Çevre konusunda dikkat çeken projeler ve kampanyalar üreten Bornova Belediyesi vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir Koleji ve Belgem öğrencilerinin su kirliliğine dikkat çekmek için hazırladıkları "Minik Ellerden Çevre Dostu Sabunlar" projesi hayata geçirildi. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde bir araya gelen minikler uzmanlar tarafından kimyasal olarak üretilen deterjan ve sabunların denizlerde yarattığı kirlilik konusunda bilgi aldı. Doğal yöntemlerle sabun yapımı konusunda da teorik eğitim alan öğrenciler ardından kimya laboratuvarında kendi sabunlarını yaptı. Sıvı yağdan üretilen doğal sabunlar ise ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere Dost Market'e bağışlandı.

Su kirliliği için gösteri
Kendi yaptıkları sabunları Dost Matket raflarına yerleştiren öğrenciler, hazırladıkları küçük gösteri ile de su kirliliğine dikkat çekti. Öğrenciler Bornova Merkez'de bulunan Dost Market'te deterjanların denizlere verdikleri zararları kendi hazırladıkları küçük piyes ile anlattılar. Çocukların hazırladıkları proje ile sosyal sorumluluk örneği gösterdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Su kirliliğine dikkat çekmek hayata geçirdikleri bu proje 2 yönden önem taşıyor. Birincisi yaşadığımız çevreyi nasıl korumamız gerektiği açısından önemli. İkincisi ise yaptıkları doğal sabunların Dost Market aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ortaya koydukları bu farkındalık için teşekkür ediyoruz" dedi.
(MY)

21.01.2017 10:02:41 TSI
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