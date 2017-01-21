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Askıda ekmeğe rekor destek

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:02
Askıda ekmeğe rekor destek
Askıda ekmeğe rekor destek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bülent İba
Kamera : Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir fırının başlattığı "Askıda ekmek" uygulamasıyla 1 ayda ihtiyaç sahiplerine 5 bin ekmek dağıtıldı.
Türkiye-İran transit yolu üzerinde bulunan fırında yaklaşık 1 ay önce "Askıda ekmek" uygulaması başlatıldı. Nüfusu 100 bini bulan ve çok sayıda fakirin yaşadığı ilçede bir ilk olarak "Askıda ekmek" uygulaması başlatıldı. Yeni açılmış olmasına rağmen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Fırının sahibi Erdal Özdemir bu kadar yoğun bir ilgiyi beklemediklerini belirterek, "Daha önce bize uğrayan fakirlere günde 50-60 tane ekmek veriyorduk. Hayır vermek isteyenlerden de talep gelince onlardan alacağımız ekmekleri ihtiyaç sahiplerine vermek için "Askıda ekmek" uygulaması başlattık. Yeni başlatmamıza rağmen baya da talep var. Şimdilik ayda 5 bin ekmek dağıttık. Hayırseverler çok yoğun bir şekilde destek veriyor.
Ekmek almaya gelen Erkan Salman ise: "Uzun zamandır işsizim çoğu zamanlar ekmek bulamıyorduk. Bu sistemi başlatanlardan Allah razı olsun onların sayesinde evimize ekmek götürebiliyoruz" dedi.
(Bİ-ŞAK-Y)

21.01.2017 11:06:39 TSI
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