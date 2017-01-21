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Korkuteli Belediyesi Atık Yağları topluyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:17
Korkuteli Belediyesi Atık Yağları topluyor
Korkuteli Belediyesi Atık Yağları topluyor

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli Belediyesi, ilçede atık yağ toplama kampanyasını sürdürüyor.
Korkuteli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atık yağ toplama kampanyasını sürdürüyor. Gelen talepler üzerine farklı yerlere atık yağ bidonları koyan Korkuteli Belediyesi belediyeye getirilen atık yağları biriktirerek lisanslı yağ dönüşüm firmasına teslim ediyor. Yaklaşık 550 kilo atık yağ toplayan Korkuteli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü toplanan atık yağları lisanslı yağ dönüşüm firmasına teslim etti.
Korkuteli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Recep Şahin, "Belediyemiz ve lisanslı bitkisel atık yağ geri dönüşüm firmamız arasında yapılan protokol gereği, İlçemizden toplanan bitkisel atık yağlar geri dönüşümü sağlanmak üzere ulusal atık taşıma formu düzenlenerek lisanslı firmaya teslim ediyoruz" dedi.
Atık yağların çevreye ve su'ya verdiği zararlardan söz eden Şahin, "Son zamanlarda ülkemizde yağda kızartılmış patates ve diğer yiyeceklerin kullanımında önemli artışlar olmuştur. Bu artışın sonucu kullanılmış bitkisel yağ atıkları da artmıştır. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getirir. Atık yağlar, suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar, su sistemine zarar verir, havadan suya oksijen transferini önler, zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Atıksu arıtma tesisinin işletme maliyetini artırır. Atık su kanal borularına yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden olur. Kullanılmış bitkisel yağlar atık su kirliliğinin yüzde 25 ini oluşturmaktadır."
(AD-Y)

21.01.2017 11:21:57 TSI
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