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Yıldırım'da çöp konteynırları yenileniyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:50
Yıldırım'da çöp konteynırları yenileniyor
Yıldırım'da çöp konteynırları yenileniyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki çöp konteynırlarını yenilemeye devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2016 yılında 171 adet 120 litre kapasiteli plastik, 246 adet 240 litre kapasiteli plastik ve 113 adet 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteynırı ile sarı, mor, yeşil ve turkuaz renkli 500 adet bin 100 litrelik çöp konteynırını caddelere yerleştirdi. Ayrıca bin 593 adet galvaniz çöp konteynırını yenileyen ekipler, donmaya, yanmaya, paslanmaya dayanıklı 400 adet direk çöp kutusunu da direklere monte etti.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Konteynırların temiz görünmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yıpranan ve eskiyen çöp konteynırlarını yeniliyoruz. Cadde ve sokaklara estetik bir dokunuş yapmak için çöp konteynırı uygulamasını hayata geçirdik" dedi.
(MŞ)

21.01.2017 11:54:44 TSI
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