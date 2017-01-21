YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırım'da çöp konteynırları yenileniyor

Yıldırım'da çöp konteynırları yenileniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki çöp konteynırlarını yenilemeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2016 yılında 171 adet 120 litre kapasiteli plastik, 246 adet 240 litre kapasiteli plastik ve 113 adet 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteynırı ile sarı, mor, yeşil ve turkuaz renkli 500 adet bin 100 litrelik çöp konteynırını caddelere yerleştirdi. Ayrıca bin 593 adet galvaniz çöp konteynırını yenileyen ekipler, donmaya, yanmaya, paslanmaya dayanıklı 400 adet direk çöp kutusunu da direklere monte etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Konteynırların temiz görünmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yıpranan ve eskiyen çöp konteynırlarını yeniliyoruz. Cadde ve sokaklara estetik bir dokunuş yapmak için çöp konteynırı uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

(MŞ)



21.01.2017 11:54:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER