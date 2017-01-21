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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Meteorolojiden 5 il için don uyarısı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:04
Meteorolojiden 5 il için don uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için don ve buzlanma uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, rüzgarların genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca gün içerisinde bölge genelinde hava sıcaklıklarının 5 ile 10 derece arasında seyredeceğiz gece ise sıfırın altına düşeceği bildirildi.
(HİV-AKK-Y)

21.01.2017 12:09:02 TSI
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