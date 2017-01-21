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Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu gerçekleşti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:54
Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu gerçekleşti
Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleştirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kontrolünde Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) tarafından organize edilen Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu Kartepe Hipodromu'nda gerçekleşti. TJK tarafından Sapanca Belediyesi adıyla yapılan yarışı Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, meclis üyeleri ve davetliler izledi. Resmi yarış programında, TJK tarafından Sapanca Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen at yarışında toplam 5 at yarıştı. Bin 400 metre mesafeli olarak ve Arap atları kategorisinde koşulan Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda 'Atasoy' adlı at birinci olurken, ikinciliği Gümbürgümbür, üçüncülüğü Nasuhoğlu, dördüncülüğü ise Mertadam adlı atlar kazandı.
Birincilik kupasını atın sahibi Mevlüt Taniyit'e Başkan Yılmazer takdim etti. Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu'ndan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Jokey Kulübü ve Kocaeli Kartepe Hipodrom Müdürü Gürkan Vidinli'ye teşekkür eden Başkan Yılmazer, günün anısına Hipodrom Müdürü Vidinli'ye belediye logolu bir tabak hediye etti.
(RŞ-İÇ)

21.01.2017 12:58:33 TSI
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