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Muğla'nın yıldızı Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:14
Muğla'nın yıldızı Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oldu
Muğla'nın yıldızı Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oldu

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'da 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Ortaokullar arası voleybol yıldız kızlar il birinciliği maçında rakibini 3-0'lık net bir skorla yenen Bodrum temsilcisi Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.
Muğla'da her ilçenin en iyilerinin katıldığı Ortaokullar arası yıldız kızlar voleybol il birinciliği final maçları başarıyla tamamlandı. 16 Ocak'ta başlayan maçlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu. İl birinciliğinin final etabında Bodrum Ted Koleji, Türdü 100. Yıl Ortaokulu'nu yenerek 3. olma başarısını gösterdi.
Final maçında ise Marmaris temsilcisi Çağdaş Bilimler Koleji ile Bodrum temsilcisi Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen setler sonunda rakibini 3-0 yenen Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Okullar arası Yıldız Kızlar Muğla İl Birincisi olma başarısını gösterdi.
Final maçlarını Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer de takip etti. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini protokol üyeleri takdim ederken, final etabı çektirilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.
(ÇP-BT-İK)

21.01.2017 13:18:25 TSI
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