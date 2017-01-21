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TKÜUGD: "Halife Altay kitabı çıktı"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:18
TKÜUGD: "Halife Altay kitabı çıktı"
TKÜUGD: "Halife Altay kitabı çıktı"

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Türk Dünyası'nın önde gelen düşünürlerinden Halife Altay'ın doğumunun 100.yılı nedeniyle hazırlanan 'Anadolu'dan Anayurda Maneviyat Önderi Halife Altay' isimli kitabın yayınlandığını açıkladı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) tarafından yapılan açıklamada 2017 yılı Kazak edebiyatçı Halife Altay'ın doğumunun 100.yılı olması nedeniyle Türk Dünyası'nda birçok etkinlik yapılacağı bildirildi. Derneğin kültür yayınları masası sorumlusu ve Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Serkan Dinçtürk yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan Kazakları için önemli bir tarihi şahsiyet olan,değerli ilim adamı merhum Halife Altay'ın hayatı ve eserlerinin olduğu bu kitabı Derneğimizden ve Kalender Yayınevinden temin edebilirsiniz. Kitap çıkarma konusunda bizleri ilk günden beri destekleyen Kalender Yayınevi sahibi Sayın Muharrem Uçan Beyefendi ile tüm Kalender Yayınevi çalışanlarına en içten şükranlarımızı sunarız. Halife Altay Kazak Halkı içerisinden çıkan büyük ilim adamlarından birisidir. Ömrünün sonuna kadar dini ve milleti için çalışan, ter döken böylesine önemli bir şahsiyeti okuyacağınız bu eser sayesinde daha yakından tanıyacaksınız. Onun hayatının hikayesi biz Kazaklarında geçmişinin bir özeti gibidir. Doğu Türkistan Kazaklarının çileli yaşantılarının ve gerçek hayat hikayelerinin bir özeti olan bu kitap tarihin bu dönemine ilgi duyanlar için bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Kitabın hazırlanması aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın Prof. Dr. Abdulvahap Kara olmak üzere dernek Onursal Başkanımız sayın Yakup Can Bey ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
(AY)

21.01.2017 14:23:28 TSI
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