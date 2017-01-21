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OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:28
OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı
OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi, 2016 yılında yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması, sosyal ve kültürel motiflerin sürdürülmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması için Başkan Enver Yılmaz'ın talimatıyla hayata geçirilen ve açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi ağırladığı misafir sayısıyla da dikkat çekiyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesinde 650 metrekarelik alanda hizmet veren sanat galerisini, 2016 yılında 98 bin 782 kişi ziyaret etti. Yıl içerisinde toplam 10 farklı serginin görücüye çıktığı sanat galerisinde "Aşk-ı Nebi Temalı Hilye-i Şerif", "4 Mevsim Ordu Fotoğrafları", "Bir Hilâl Uğruna", Zaferin 101. Yılında Çanakkale 1915", "Ordu Resim Grafik ve İllüstrasyon", "ORMEK Yıl Sonu", "OBB Projeler", "Kalemin Bereketi", "Belki Şehre Bir Film Gelir" ve "Ebrudan Yeşerenler" adlı sergiler Ordulularla buluştu.
Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sanatsal faaliyetlerin kentin prestijini ve küresel konumunu daha yüksek seviyelere taşıyacağı bilinciyle kültür ve sanata yatırım yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Sanat galerimizde yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları sergiliyoruz. Sergilerimizin daha geniş kesimlere ulaşması için internet üzerinden de 'sanal tur' adıyla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız, artık sanat.ordu.bel.tr adresine girerek 360 derece turla sanal ortamda galerimizi ziyaret edebiliyor. Bu çalışmayla sanatseverlerin birbirinden özel eserlere daha kolay ve hızlı erişmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

21.01.2017 14:32:58 TSI
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