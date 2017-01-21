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Uçhisar Kadıneli restaurantda pasta günleri başlıyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu Derneği (TAFED) milli takım şefi İnci Orfanlı Erol, Uçhisar Kadıneli çalışanlarına pasta eğitimi veriyor.

Uçhisar'da hizmet veren Kadıneli restauranta çalışan kadınlara eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda TAFED milli takım şefi İnci Orfanlı Erol Uçhisar Kadıneli restaurantta çalışan kadınlara pasta ve cupkek hazırlanışını, yapımı konusunda eğitim veriyor. Uçhisar Kadıneli restaurant müdürü Gülten Güler yaptığı açıklamada bu tür eğitim çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. Güler, " Kadıneli restaurant olarak hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren kasabamız kadınlarına eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar çeşitli dallarda eğitimler alan kadınlarımız için 2017 yılı içerisinde de yıllık eğitim planları hazırlandı ve uygulamaya bugün ki eğitim ile başlandı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Derneği'nden milli takım şefi İnci Orfanlı Erol tarafından kadınlarımıza pasta yapımı konusunda bilgiler anlatılmasının yanı sıra uygulamalı eğitimler verildi. Kadıneli olarak alınmış olan bu eğitimler sonrasında restaurantımızda siparişler doğrultusunda cupkekler ve farklı lezzette pastaların yapımına başlayacağız" dedi.

(COŞ-SK)



21.01.2017 14:36:38 TSI

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