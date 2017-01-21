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Hakkari Gücü Spor: 6 - Ağrı Birlikspor: 0

- Vali Toprak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligde mücadele eden Hakkari Gücü Spor Kadın Futbol Takımı 9. hafta maçında konuk ettiği Ağrı Birlik Spor Kadın Futbol Takımını-6-0 yendi.

Hakkari Merzan Şehir Stadyumunda Hakkari Gücü Spor Kadın Futbol Takımı maçını Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda taraftar izledi. Rakiplerini farklı skorlarla yenen ve adından söz ettiren Hakkari Gücü Spor Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Ağrı Birlik Spor Kadın Takımına zor anlar yaşattı. Oldukça heyecanlı geçen maçta Hakkari Gücü Spor oyuncularından Nursel, Ümran, Aycan ve Hatice'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-0'lık skorla kapattı. İkinci yarıda ani ataklarla rakibini zor anlar yaşatan Hakkari Gücü Spor, Burçin ve Aycan'ın attığı gollerle konuk takım Ağrı Birlik Spor'u-6-0 yendi. Maç sonrası sahaya inen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal her iki takımın sporcularını tebrik ederek başarıların devamını diledi. 1993-1995 yıllarında Ağrı'nın Hamur ilçesinde kaymakamlık yaptığını belirten Vali Toprak, uzun aradan sonra Ağrı takımı ile hatıra fotoğrafı çektiğinin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari Gücü Spor Takımı yöneticileri ise maçı izleyen Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

(FT-ŞAK-Y)



21.01.2017 15:09:24 TSI

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