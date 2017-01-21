Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karabulut atandı
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Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Öte yandan yaklaşık 2 yıl Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevi yapan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2010 yılında buradaki görevinden istifa etmişti.
(AG-ŞAK-Y)
21.01.2017 16:47:01 TSI
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