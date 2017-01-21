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Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi, Okullar Arası (A) Erkekler Voleybol müsabakalarında il birincisi oldu.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Okullar Arası (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği' karşılaşmalarına 13 ilçede bulunan tüm liseler katıldı. Yaptığı 11 karşılaşmanın tamamını kazanan Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen final müsabakasında ise Mersin Spor Lisesi Voleybol Takımını 3-0 yenerek Mersin Şampiyonu oldu. Finallerde Mersin Spor Lisesi ikinciliği, Silifke Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.

İl birincisi olan Bozyazı Anadolu Lisesi önümüzdeki günlerde yeri belirlenerek yapılacak olan grup müsabakalarında Mersin'i temsil edecek. Bozyazı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Erduran, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Şampiyonlukta emeği geçen ve bize bu gururu yaşatan başta Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Demir ile Hıdır Derin olmak üzere sporcu öğrencilerimi kutlarım. Grup müsabakalarında da Mersin'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece ile döneceklerine inancım sonsuz" dedi.

Voleybolda şampiyon olan Bozyazı Anadolu Lisesi sporcuları ile gurur duyduklarını ifade eden Bozyazılılar ise "İl genelinde eğitimdeki başarımız spordaki başarımız ile taçlanmıştır. Bize bu mutluluğu yaşatanlara sonsuz teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz" dediler.

(ALT-KYM-Y)



21.01.2017 17:07:25 TSI

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