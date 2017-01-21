21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:02
Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu
Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi, Okullar Arası (A) Erkekler Voleybol müsabakalarında il birincisi oldu.
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Okullar Arası (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği' karşılaşmalarına 13 ilçede bulunan tüm liseler katıldı. Yaptığı 11 karşılaşmanın tamamını kazanan Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen final müsabakasında ise Mersin Spor Lisesi Voleybol Takımını 3-0 yenerek Mersin Şampiyonu oldu. Finallerde Mersin Spor Lisesi ikinciliği, Silifke Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.
İl birincisi olan Bozyazı Anadolu Lisesi önümüzdeki günlerde yeri belirlenerek yapılacak olan grup müsabakalarında Mersin'i temsil edecek. Bozyazı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Erduran, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Şampiyonlukta emeği geçen ve bize bu gururu yaşatan başta Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Demir ile Hıdır Derin olmak üzere sporcu öğrencilerimi kutlarım. Grup müsabakalarında da Mersin'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece ile döneceklerine inancım sonsuz" dedi.
Voleybolda şampiyon olan Bozyazı Anadolu Lisesi sporcuları ile gurur duyduklarını ifade eden Bozyazılılar ise "İl genelinde eğitimdeki başarımız spordaki başarımız ile taçlanmıştır. Bize bu mutluluğu yaşatanlara sonsuz teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz" dediler.
(ALT-KYM-Y)

21.01.2017 17:07:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Bozyazılı öğrencilere karne hediyesi kar
YEREL

BOZYAZILI ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ KAR
Başkan Kocamaz: &quot;Mücadelemiz mezara kadar sürecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MÜCADELEMİZ MEZARA KADAR SÜRECEK"
Down sendromlu çocukların bowling heyecanı
YEREL

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN BOWLİNG HEYECANI
Miniklerden büyük nağmeler
YEREL

MİNİKLERDEN BÜYÜK NAĞMELER
Başkan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN GÜLTEKİN, ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU
Göksu Deltası kameralarla izlenecek
YEREL

GÖKSU DELTASI KAMERALARLA İZLENECEK

Mezitli'de 27. jakaranda koruluğu oluşturuldu
YEREL

MEZİTLİ'DE 27. JAKARANDA KORULUĞU OLUŞTURULDU
Muhtarlarla &quot;Göz Göze Programı&quot; ile iletişim kurulacak
YEREL

MUHTARLARLA "GÖZ GÖZE PROGRAMI" İLE İLETİŞİM KURULACAK
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Böbrek hastası Aybüke karnesini evinde aldı
YEREL

BÖBREK HASTASI AYBÜKE KARNESİNİ EVİNDE ALDI
Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı
YEREL

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Mersin'de karne heyecanı
YEREL

MERSİN'DE KARNE HEYECANI
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Erdemli'de doğalgaz için 5 bin imza toplandı
YEREL

ERDEMLİ'DE DOĞALGAZ İÇİN 5 BİN İMZA TOPLANDI
Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı
YEREL

ANAMUR'DA HAL PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI
Erdemli'de 29 bin 900 öğrenci karne sevinci yaşadı
YEREL

ERDEMLİ'DE 29 BİN 900 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü
YEREL

MERSİN GİAD ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜ
Forum Mersin'de Emoji Festivali başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN'DE EMOJİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
Gereksiz antibiyotik kullanımını önleyecek test geliyor
YEREL

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI ÖNLEYECEK TEST GELİYOR
Erdemli Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR
'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu
YEREL

'GÖZ GÖZE PROGRAMI' İLE UZAKLAR YAKIN OLDU
Anamur emniyetine araç takviyesi
YEREL

ANAMUR EMNİYETİNE ARAÇ TAKVİYESİ