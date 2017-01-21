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Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Konsey Toplantıları devam ediyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:41
Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Konsey Toplantıları devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Konsey Toplantıları devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin aylık mahalle konseyi toplantıları sürüyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen konsey toplantılarına Çınarlı Mahalle Konseyi Toplantısı ile devam edildi.
Değirmenaltı, Çınarlı ve Karacakılavuz Mahallelerinde kurulan mahalle konseyleri ile ayda bir kez yapılan toplantılarda mahallelerin sorunları, mahalle sakinlerinin talepleri Süleymanpaşa Belediyesi'ne iletiliyor. Çınarlı Mahalle Konsey Toplantısı'nda Çınarlı Mahallesi Muhtarı Ümit Çalışkan başkanlığındaki heyet, mahallede karşılaşılan sorunları dile getirerek çözüm önerilerini sundular. Muhtarlık binasının yenilenmesi talebi ve Murat Hüdavendigar İlkokulu civarındaki yolların çamur sorunu öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekti.

Başkan Eşkinat çalışmalar hakkında bilgi verdi
Mahalle Konseyi'nin taleplerini dinleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediyenin faaliyetleri hakkında konsey üyelerini bilgilendirdi. Eşkinat, yaklaşık bir saat süren toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımız bir talepleri ya da şikayetleri olduğunda bunu ilçe belediyesine iletmeleri gerekiyor. Eğer bizim sorumluluk sahamızın dışında, örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgilenmesi gereken bir konuysa vatandaşımız adına konuyu biz takip ederiz. Bizim belediye olarak asli görevlerimizden biri de budur. Bu açıdan bu toplantıları son derece önemsiyoruz. Her türlü isteğinizi kayda alıyor ve bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Örneğin, Çınarlı Mahallesi Muhtarlık binasının koşulları hiç uygun değildi. Muhtarımız Ümit Bey'in de beklentileri doğrultusunda aynı yere yeni bir muhtarlık binası yapacağız. Projesi hazır ve önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Çınarlı Mahallesi'ndeki bazı yollarda çamur sorunu yaşandığını biliyoruz ve bu konunun sıkı takipçisiyiz. Şu anda o bölgede TESKİ'nin ciddi bir su şebekesi çalışması var. TESKİ oradaki çalışmasını bitirir bitirmez üstümüze düşeni hemen yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Konsey toplantıları Değirmenaltı ve Karacakılavuz'la sürdü
Toplantıya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ile Telat Akköse ve Çınarlı Mahalle Muhtarı Ümit Çalışkan ve Çınarlı Mahalle Konseyi üyeleri katıldı. Konsey toplantıları gün içinde Karacakılavuz ve Değirmenaltı Mahalleleri ile devam etti.
(HLD-ÖZ-Y)

21.01.2017 21:46:26 TSI
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