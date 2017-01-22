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Hatay'da elektrik kesintisi

22 Ocak 2017 Pazar, 09:12
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan, Arsuz, Defne, Yayladağı ve Antakya ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Nardüzü Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerinde 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ELF-Y)

22.01.2017 09:18:01 TSI
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