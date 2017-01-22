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Besni ADD 15 genci İstanbul gezisine götürüyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:28
Besni ADD 15 genci İstanbul gezisine götürüyor
Besni ADD 15 genci İstanbul gezisine götürüyor

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul ADD Beşiktaş Şubesi tarafından düzenlenen "Atatürk'ün İzinden, Besni'den İstanbul'a" projesi kapsamında 15 öğrenciyi İstanbul'a geziye götürüyor.
Konuyla ilgili dernek lokalinde velilerle toplantı düzenleyen Dernek Başkanı Akif Bahçeci, "İstanbul ADD Beşiktaş Şubesi tarafından düzenlenen ' Atatürk'ün İzinden, Besni'den İstanbul'a' projesi kapsamında Besni'den 15 öğrencimizi 5 günlük İstanbul gezisine götürüyoruz. Orada gruba İstanbul'u tanıtarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacağız. Pazartesi günü sabah saatlerinde 15 öğrencimiz ve 5 yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte yola çıkacağız. Projenin amacı ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunmak, Atatürk'ün halkçılık ilkesi paralelinde sosyal eşitliğe vurgu yapmak, bölgede yayılan olumsuz siyasi ve kültürel ötekileştirme politikalarına engel olmak ve ADD'nin çocuklarımızın hayatında unutulmayacak bir şekilde var olmasını sağlamak. Ben bu organizede emeği geçen İstanbul ADD Beşiktaş Şubesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(RK-OE-Y)

22.01.2017 10:33:01 TSI
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