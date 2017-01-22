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İl Müftüsü Bal'dan Başkan Koçak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, daha kaliteli olarak işlenmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Ziraat Odası olarak ciddi çalışma ve projeler ürettiklerini belirten Başkan Koçak, amaçlarının öncelikle çiftçilerin kazanması, ardından vatandaşların ve dolayısıyla da ülke ekonomisinin kazanması olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Cemalettin Bal ise, tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray için Ziraat Odası başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkla ilgili diğer sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

(YC-FM-Y)



22.01.2017 13:38:29 TSI

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