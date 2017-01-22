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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Konyaaltı Belediyesi 2.ATM Parkı tamamladı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:23
Konyaaltı Belediyesi 2.ATM Parkı tamamladı
Konyaaltı Belediyesi 2.ATM Parkı tamamladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Liman Mahallesi'nden sonra Siteler Mahallesi'ndeki ATM Park inşaatını da tamamladı.
Liman Mahallesi'nde hizmete açıldığı yıl Türkiye genelinde büyük beğeni toplayan ve birçok yerel yönetime örnek oluşturan ATM Parkı, Siteler Mahallesi'nde de hayat buluyor. Uncu Ali Parkı içersinde yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ATM Parkı ile Konyaaltı Belediyesi, farklı noktalara gelişi güzel yerleştirilmiş bankamatikleri tek bir noktaya toplamayı amaçlıyor. 2.ATM Parkı'nın yapım çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, ATM'lerin yer alacağı Uncu Ali Parkı'nda da düzenleme çalışması başlattı.
13 bankamatik tek bir noktada
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ATM Parkı'nın yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirdi. Çevrede gelişi güzel noktalarda bulunan bankamatiklerin ATM Parkı'na alınmaya başladığını dile getiren Muhittin Böcek, 13 ATM kapasiteli parkın çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla kısa süre içinde hizmete açılacağını kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, bu çalışmanın Uncalı İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu kavşakta güvenlik açısından da önem teşkil ettiğine dikkat çekti.
(İA-Y)

22.01.2017 14:27:35 TSI
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