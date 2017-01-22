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Haliliye Belediyesi tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:33
Haliliye Belediyesi tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriyor
Haliliye Belediyesi tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde açılan uygulanabilir tiyatro eğitimi kursuyla tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriliyor.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kültürel, sanatsal projelerle, gençlerin gelişimine katkı sunuyor. Başkan Demirkol'un talimatlarıyla kültürel çalışmaların artmasını ve ilçe halkının sosyal aktivitelere daha fazla katılmasını hedefleyen Haliliye Belediyesi tarafından çeşitli kurslar açılıyor. Kurslar arasında yer alan tiyatro eğitiminde, kursiyerlere drama ve diksiyon eğitimleri veriliyor. 4'üncü dönemine giren tiyatro kursunda, kursiyerlere Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Kırıcı eğitmenlik yapıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında devam eden tiyatro kursunda kursiyerlerin yanı sıra, Haliliye Belediyesi Tiyatro Grubunda 3 oyuna hazırlanıyor. Tiyatro ekibi, önümüzdeki aylarda Hidayet Sayın'ın yazdığı "Yıldızlar Yağıyordu Üstüme" adlı oyun ile Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi" adlı oyununu sahneleyecek. Ayrıca tiyatro ekibi bu yıl çocuklar için de Adem Atar'ın yazdığı "Bizimkiler Trafikte" adlı oyunda sahne alacak.
"Tiyatro ekibi esnaf, öğrenci ve ev hanımlarından oluşuyor"
Kurs hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Kırıcı, toplulukta her kesimden insanın yer aldığını söyledi. Kursiyerlerin öğrenci, ev hanımı ve esnaf kişilerden oluştuğu vurgusunu yapan Kırıcı, "Haliliye Belediyesi rutin belediyeciliğin yanında sosyokültürel anlamada da çok önemli hizmetlere imza atmakta. Bunun en güzel örneklerinden biri de şu an yanımızda duran arkadaşlarımız; Şanlıurfa'nın ikinci profesyonel tiyatro ekibi. Kursiyerlerimiz arasında öğrenci, ev hanımı, esnaf var. Biz şunu ispat ettik eğer Urfa'da kendi çocuklarımıza önem ve ehemmiyet verilirse başaramayacakları hiçbir şey yok. Kültürel anlamdaki çalışmalarımıza büyük önem verip bizi teşvik ettiği için Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a Şanlıurfa adına şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tiyatro ve diğer kurslara başvurmak isteyenler, Haliliye Belediyesinin Kadri Eroğan Caddesindeki ek hizmet binasına başvuruda bulunması gerekirken, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattından da bilgi alabilecek.
(Şİ-SD-Y)

22.01.2017 15:38:03 TSI
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