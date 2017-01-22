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Hekimhan'da muhtarlarla toplantı yapıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 16:19
Hekimhan'da muhtarlarla toplantı yapıldı
Hekimhan'da muhtarlarla toplantı yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Hekimhanlı mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Hekimhan Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Hekimhan Muhtarlar derneği başkanı Yusuf Şatır ve muhtarlar katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerdeki muhtarlarla toplantılar düzenleyerek mahallelerden gelen taleplere çözümler üretiyor.
Toplantıda konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, "Mahalle muhtarları olarak sizden istirhamım siyasi görüşleri bir kenara bırakarak Hekimhan ortak paydasında toplanmamızdır. Fitne tohumları ekmeye çalışanlara fırsat vermeden Hekimhan'ımızı kalkındırmalıyız" dedi. Hekimhan'ın uzunca bir süredir genel itibari ile hizmete susamış bir yapısı olduğunun altını çizen Millioğulları, şu an sınırların genişlemesi ile birlikte bu durumu daha net gözlemleyebildiklerini belirtti. Hekimhan merkezine de yapacakları projelerin ve hizmetlerin tamamlanmasıyla 2017 yılı içinde Hekimhan'ı şaha kalkındıracaklarını vurgulayan Millioğulları, aynı hizmet anlayışı ve çalışkanlıkla tüm Hekimhan'da köyü kenti fark etmeden her yere hizmet edeceklerini vurguladı. Mahallelere verilen hizmetlerde muhtarların kilit rol oynadığını belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı ise "2014 yılında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ile birlikte 'Malatya'yı Geleceğe Taşıyoruz' sloganı ile yola çıktık. Malatya Belediyesi iken tüm mahallelere hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdük. Şimdi bu hizmet anlayışımızı 13 ilçemizdeki tüm mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimize daha iyi ve kalıcı hizmetler verilmesi noktasında da muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşımaktadır. Mahallelinin isteklerini ve ikamet ettikleri yerlerin eksikliklerini bizlerden daha iyi biliyorlar. Muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini tüm mahallelerimize ulaştırabiliriz. İşbirliği ile daha iyi ve kalıcı hizmetler üretebiliriz" ifadelerine yer verdi.
Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren Nalçacı, "Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili valilik ve belediyeleri ilgilendiren talepler ise belediyelerin kendi bünyelerinde tamamlanacak olup ayrıca alt birimlerine yönlendirme yapılmayacak. Böylece, muhtarlıklar tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlere yönelik ihtiyaçların elektronik ortamda kesintisiz, hızlı ve sürekli bir şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanmış olacaksınız" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

22.01.2017 16:24:19 TSI
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