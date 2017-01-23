YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çetin öğrencilere kitap hediye etti

Başkan Çetin öğrencilere kitap hediye etti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce köy olan Topalak ve Dörtler mahallelerindeki ilkokullarda okuyan öğrencilere kitap hediye etti.

Başkan Çetin, Çukurova Kent Konseyi'nin Topalak ve Dörtler mahallelerinde düzenlediği Kitap Şenliği'ne katıldı. Başkan Çetin, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle sohbet etti.

Çetin, daha sonra her öğrenciye 4 ayrı hikaye kitabı dağıtıp, "Ara tatilde bu kitapları okumanızı istiyorum. Kitaplardan birisinin özetini hazırlayan öğrencilere ise bir daha ki gelişimizde hediyelerimiz olacak" dedi.

Kitap şenliğinin gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler, "Ülkemizin geleceği için çocukları iyi eğitmekten başka bir yol yok" diyerek, bu konuda kendilerini destekleyen Başkan Çetin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

(ELF-Y)



23.01.2017 09:39:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER