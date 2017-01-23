Başkan Çetin öğrencilere kitap hediye etti
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce köy olan Topalak ve Dörtler mahallelerindeki ilkokullarda okuyan öğrencilere kitap hediye etti.
Başkan Çetin, Çukurova Kent Konseyi'nin Topalak ve Dörtler mahallelerinde düzenlediği Kitap Şenliği'ne katıldı. Başkan Çetin, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle sohbet etti.
Çetin, daha sonra her öğrenciye 4 ayrı hikaye kitabı dağıtıp, "Ara tatilde bu kitapları okumanızı istiyorum. Kitaplardan birisinin özetini hazırlayan öğrencilere ise bir daha ki gelişimizde hediyelerimiz olacak" dedi.
Kitap şenliğinin gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler, "Ülkemizin geleceği için çocukları iyi eğitmekten başka bir yol yok" diyerek, bu konuda kendilerini destekleyen Başkan Çetin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
(ELF-Y)
23.01.2017 09:39:51 TSI
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