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Balcalı'da hasta çocuklar kemik iliği nakliyle hayat buluyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:00
Balcalı'da hasta çocuklar kemik iliği nakliyle hayat buluyor
Balcalı'da hasta çocuklar kemik iliği nakliyle hayat buluyor
- Prof. Dr. İbrahim Bayram, bugüne kadar çocuklarda çeşitli kan hastalıkları rahatsızlıklarında 179 başarılı nakle imza attıklarını belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde bugüne kadar çocuklarda çeşitli kan hastalıkları rahatsızlıklarında 179 başarılı nakle imza atıldığı bildirildi.
1992 yılında Emekli Prof. Dr. Atilla Tanyeli tarafından kurulan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi 2013 yılından itibaren 4 yataklı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Aynı zamanda Balcalı Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. İbrahim Bayram Başkanlığında Doç. Dr. Serhan Küpeli, Doç. Dr. Gülay Sezgin, Koordinatör Uzman Hemşire Gül İnan ve Sorumlu Hemşire Zeynep Altıntop'tan oluşan ekip tedavi nakil ve nakil sonrası takipleri de tamamen ücretsiz olarak yapıyor.

Geçen yıl da 38 başarılı nakil yapıldı
Balcalı Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Bayram, bugüne kadar çocuklarda çeşitli kan hastalıkları rahatsızlıklarında 179 başarılı nakle imza attıklarını, 2013 yılından itibaren tam randımanlı olarak hizmet vermeye başlayan ünitede 3 nakil ortalamasının da tutturulduğunu, 2016 yılında ise toplam 38 başarılı nakil yapıldığını bu nakillerin önemli bir kısmının kardeş ve akrabadan olduğunu ayrıca otolog (kendinden nakil) ve nakillerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'de sayılı, bölgede tek merkez
2016 yılında üç akraba dışı naklin merkezde başarılı olarak yapıldığına dikkati çeken Bayram, ilk kez de yarı uyumlu olarak hapliodentik (anne ve babadan) nakil yapıldığını belirtti.
2013 yılında 4 yataklı yeni yerinde hizmet vermeye başlayan ünitenin 90'ın üzerinde nakil yaptığına da değinen Prof. Dr. İbrahim Bayram, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastane Pediatrik Kemik İliği Merkezi'nin Kamu ve Özel sektörde hizmet veren sağlık kuruluşları arasında Türkiye'nin sayılı, Güney Doğu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nin tek merkezi olduğunun altını çizdi.

Merkezde hizmetler tamamen ücretsiz
Merkezde Yeşil Kartlı ve Suriyeli çocuk hastalar dahil olmak üzere tüm çocuk hastalara nakil ve nakil sonrası takiplerinin tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Bayram, Pediatrik Kemik İliği Ünitesinin son derece hijyenik koşullara sahip olduğunu, 6 kapıdan geçilerek girilen tek kişilik özel odaların yanı sıra hepafiltreli hava arıtma sistemi olan merkezin ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca akredite edilmiş olduğuna dikkat çekti.
(ELF-Y)

23.01.2017 10:01:44 TSI
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