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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Hasta ve mağdur vatandaşa yardım

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:45
Hasta ve mağdur vatandaşa yardım
Hasta ve mağdur vatandaşa yardım

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki metruk bir odada hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veren vatandaşa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sahip çıktı.
Sur ilçesinde yaşanan çatışmalar yüzünden aylarca sokakta kalan ve Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulduğu metruk bir odaya yerleşerek, hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veren Vedat Kaya, hayırsever vatandaş Yılmaz Acu'nun girişimleriyle tedavi edilmişti. Kaya'ya bir yardım eli de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar tarafından uzatıldı. Kaya, evinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Devletimizin tüm kurumları vatandaşımıza hizmet için vardır. Biz, yasalarımızın yüklediği vazife ve cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanımız ve valimizin hassasiyetleri doğrultusunda görevimizi layıkıyla yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize. Yılmaz Acu beye, bizi ihtiyacı olan vatandaşımızdan haberdar ettiği teşekkür ederiz. Kurum olarak yeni başlattığımız ASDEP uygulamasıyla her yere, her vatandaşımıza ulaşacağız inşallah. Şunu herkes İyi bilmeli ki, Diyarbakırımız ve onun yüreği güzel insanları sahipsiz değildir" dedi.
Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de Başkan Cumali Atilla'nın talimatıyla Kaya'ya gıda ve elbise yardımı yaptı. Belediyenin Kaya'nın evini badana ettireceği de belirtildi.
(İHA-MP-Y)

23.01.2017 10:49:36 TSI
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