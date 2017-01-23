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Hükümlüler Karşıyaka'da topluma kazandırılıyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanan hükümlüler, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kente hizmet ederek hayata tutunuyor. Kimi çiçek dikerek parkları güzelleştiriyor, kimisi de süpürgesiyle sokakları pırıl pırıl yapıyor. Hükümlüleri mesai dışında ise ücretsiz sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler bekliyor.

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı; yaklaşık bir yıl önce, Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için iş birliği protokolüne imza attı. Buna göre, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve belediyeye gönderilen hükümlüler, kamu yararına çalışma cezaları kapsamında Karşıyaka Belediyesi bünyesinde görev almaya başladı. Karşıyaka Belediyesi'nin Park ve Bahçeler, Temizlik, Sosyal Yardım, Spor ve Fen İşleri müdürlüklerinde çalıştırılan hükümlü işçilerin sayısı bir yılda 57'ye ulaştı.

Bu kapsamdaki hükümlüler, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle de sosyal yaşama katılma imkanı buldu. Hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla; mesleki eğitim, kültür-sanat ve sportif faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanmaları sağlandı. Sosyal davranışlarının, ilgi alanlarının ve becerilerinin geliştirilmesi, toplumla bütünleşmeleri için de çeşitli söyleşi, seminer ve bilgi edinme toplantıları gerçekleştirildi.

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini hayata geçirdiklerini kaydeden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Denetimli serbestlikten yararlanan yurttaşlarımız, yaptıkları çalışmalarla hem kente fayda sağlıyor hem de sosyal yaşama daha kolay adapte oluyor. İlk etapta 3 yıllık olarak yaptığımız bu protokolü devam ettirerek topluma fayda sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.



(AG-Y)



23.01.2017 11:05:32 TSI

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