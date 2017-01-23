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Görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:27
Görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat
Görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, Leo Akatlar Gençlik Kulübü ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, 60 görme engelli vatandaşa, beyaz baston ve konuşan saat hediye edildi.
Maltepe Belediyesi, bu yıl dördüncüsü "Bastonumuz özgürlüğümüz" sloganıyla gerçekleştirilen, görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtımına ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepe Belediyesi, Leo Akatlar Gençlik Kulübü ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, Meclis Üyeleri Tülay Düztaş ve Mehmet Ayvataş, Lions Akatlar Kulübü yöneticileri, Leo Akatlar Gençlik Kulübü Başkanı Duygu Duygun ve görme engelli vatandaşlar katıldı. İçlerinde 4 gazinin de yer aldığı 60 vatandaşa, uçları tekerlekli beyaz baston ve sesli saat hediye edildi. Törende bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, destek gösterenlere teşekkür etti.

Kimsesizlere Çorba Ve Battaniye
Ayrıca Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, ilçede yaşayan kimsesizlere ve sokak hayvanlarına yönelik olarak battaniye dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 100 battaniyenin dağıtıldığı ve ilçenin merkezi ile Fındıklı Mahallesi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, kimsesizlere çorba ikram edildi.
(HK-AŞ-Y)

23.01.2017 11:31:46 TSI
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