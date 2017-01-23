Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
- Gençlerbirliği-Kayseri Meysuspor: 5-2
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü takımı Gençlerbirliği, kümede kalma yarışı veren rakibi Meysuspor'u 5-2 yenerek ligdeki puanını 32'ye yükseltti.
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Yahya Sert xx, Murat Karabulut xx, Ömer Faruk Arslan **
SAHA KOMİSERİ: Zihni Nargiz
KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ U19: Harun Bayram xxx, Halil Bayram xxx, Batuhan Alan xxx, Burak İniş xxx, Aslan Dilek xxx, Mustafa Atsız xx, Abdullah Can Deniz xx, Doğukan Balıkçı xx (Dk. 54 Ahmet İzyürek xx), Şafak Aytaç xx (Dk. 64 Samet Aydın xx) , Caner Dilli xx (Dk. 74 Umut Tuna x)
KAYSERİ MEYSUSPOR U19: Bilal Ömür Can Yıldırım x, Yusufcan x, Halil Okur xx, Abdullahcan Tek x, M.Emin Alıç x, Fatih Yalçın x, Ali Cavlak x, Ali Bıçakcı x, Alihan Dönmez x, Hakan Tansel x, Serdar Durmuş x
GOLLER: Dk. 2 Abdullah Can Deniz, Dk. 9 Şafak Aytaç, Dk.17 Burak İniş, Dk.66 Doğukan Balıkçı, Dk.80 (pen) Mustafa Atsız (Kayseri Gençlerbirliği U19) Dk. 25 Serdar Durmuş, Dk.40 Halil Okur (Kayseri Meysuspor U19)
(AÖ-Y)
23.01.2017 11:36:03 TSI
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