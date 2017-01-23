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2017'nin ilk mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:45
2017'nin ilk mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi
2017'nin ilk mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ilk olarak 2016 yılı Nisan ayında düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına 2017 yılında da devam ediliyor. TOBB'nin iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğinde yapılan sınavların 6'ıncısı Çanakkale İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü sınav uygulama alanlarında gerçekleştirildi.
Sınavlara, Seramik Karo Kaplamacı, Betonarme Demircisi, Isı Yalıtım (Mantolama), Duvarcı ve Sıvacı mesleklerinde toplam 61 aday katıldı. Sınavlar hakkında bilgi veren Genel Sekreter H. Sema Sandal, "2016 yılında Odamız organizasyonunda toplam 178 adayın iştirak ettiği 5 sınav düzenleyerek Marmara bölgesinde en çok Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenleyen Oda olduk. 2017 yılının ilk sınavını da 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdik. Mesleki Yeterlilik Belgesi 48 meslek dalında zorunlu hale geldi. Artık çıraklık ve kalfalık belgeleri geçerli değil. Adaylar sınavlarda başarılı oldukları takdirde ödemiş oldukları sınav ve belgelendirme ücretlerinin tamamını 1.1.2018 yılına kadar İŞKUR İşsizlik Fonu aracılığı ile geri alma imkanına sahip. Bu konuda işverenlerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen 48 meslek dalında personel çalıştıran işverenlerimizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları ve mesleğinde belgelendirilmiş personel çalıştırmalarının kendileri için avantaj sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.
(GD)

23.01.2017 11:47:48 TSI
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