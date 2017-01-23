23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yağmur suları artık evleri basmayacak

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47
Yağmur suları artık evleri basmayacak
Yağmur suları artık evleri basmayacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek adına Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda Manisalıların yaşadığı sıkıntılara son vermek için il genelinde çalışıyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, ihtiyaç duyulan noktaları belirleyip, yağmur suyu hattı döşeyerek, vatandaşların çilesine son veriyor. Ekipler, Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde de 500 metrelik hat döşeme işine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, evlere taşan suların sebep olduğu sıkıntılar son bulacak. Hat döşeme işlerinin ardından üst yapı için de çalışmalar başlayacak.

"Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız yatırımlar devam edecek"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip, çözüm için çalıştıklarını ifade etti. Aslay, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara son vermek adına sahaya çıkıp, çalışma yapılması gereken noktaları belirliyor. Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde de yağışlı havalarda evlere su bastığını tespit eden ekiplerimiz, çalışmalarına başladı. Çalışmamız kısa bir sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız yatırımlar devam edecek." dedi.
(SC-Y)

23.01.2017 11:51:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi
YEREL

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KAMYONLA İLGİLİ FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ
Kulalı süt üreticileri İzmir Tarım Fuarını gezdi
YEREL

KULALI SÜT ÜRETİCİLERİ İZMİR TARIM FUARINI GEZDİ
Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde
YEREL

SOMA SOTESLİ İKİ TAEKWONDOCU YARI FİNALDE
Kula'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL

KULA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ
Kaymakam Güven'den başarılı polise teşekkür
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN'DEN BAŞARILI POLİSE TEŞEKKÜR
Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri
YEREL

SOMA'DA ESKİ OTOGARIN YERİNE KATLI PAZARYERİ
Manisalı kasaplar eğitimden geçti
YEREL

MANİSALI KASAPLAR EĞİTİMDEN GEÇTİ
Manisalılar Turgutlu'da Hamsi Şenliğinde buluştu
YEREL

MANİSALILAR TURGUTLU'DA HAMSİ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor
YEREL

ÇAMLICA'NIN ALTYAPISI YAPILIYOR
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor
YEREL

ATIKSI ARITMA TESİSİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR
Bu potalar çevre dostu
YEREL

BU POTALAR ÇEVRE DOSTU
Selendi'de tütün alımları başladı
YEREL

SELENDİ'DE TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
MESKOP okul yaptırmak için engelleri aşacak
YEREL

MESKOP OKUL YAPTIRMAK İÇİN ENGELLERİ AŞACAK
Salihli esnaf kefalet mali kongresini yaptı
YEREL

SALİHLİ ESNAF KEFALET MALİ KONGRESİNİ YAPTI
MAGİAD'dan tanışma turu
YEREL

MAGİAD'DAN TANIŞMA TURU
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler
YEREL

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER
Manisalı çocuklara karne hediyesi
YEREL

MANİSALI ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Yunusemre galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

YUNUSEMRE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR