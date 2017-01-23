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Yağmur suları artık evleri basmayacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek adına Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda Manisalıların yaşadığı sıkıntılara son vermek için il genelinde çalışıyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, ihtiyaç duyulan noktaları belirleyip, yağmur suyu hattı döşeyerek, vatandaşların çilesine son veriyor. Ekipler, Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde de 500 metrelik hat döşeme işine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, evlere taşan suların sebep olduğu sıkıntılar son bulacak. Hat döşeme işlerinin ardından üst yapı için de çalışmalar başlayacak.



"Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız yatırımlar devam edecek"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip, çözüm için çalıştıklarını ifade etti. Aslay, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara son vermek adına sahaya çıkıp, çalışma yapılması gereken noktaları belirliyor. Turgutlu'nun Musalaryeniköy Mahallesinde de yağışlı havalarda evlere su bastığını tespit eden ekiplerimiz, çalışmalarına başladı. Çalışmamız kısa bir sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız yatırımlar devam edecek." dedi.

(SC-Y)



23.01.2017 11:51:45 TSI

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