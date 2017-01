YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Osmancık Danışma Meclisi Yapıldı

AK Parti Osmancık Danışma Meclisi Yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - AK Parti Osmancık İlçe danışma meclisi gerçekleştirildi.

AK Parti Teşkilat başkan yardımcısı Murat Yıldırım, İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Osmancık belediye Başkanı Hamza Karataş, İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Eyüp Arslan, Teşkilat Başkanı Murat Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Burak Köse, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı, Osmancık İlçe koordinatörü Mustafa Tuzcu ve teşkilatların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Partimizin kurulduğu günden buyana aramızda bulunan ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, il genel meclis ve belediye meclis üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ilçe danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasın temenni ediyorum. İl Teşkilatı olarak göreve geldiğimizde en önemli düsturumuz Cumhurbaşkanlığımız, Genel Başkanımız, Teşkilat Başkanlığımız, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızdan alınan destek ile öncelikli olarak dağınık olan teşkilatları toparlamak oldu. Şükürler olsun biz il yönetimiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla daha sonra da merkez ilçemizin atanmasıyla Çorum'da taş gibi uyumlu, güven veren partimizi temsil eden ve arı gibi çalışan teşkilat oluşturduk. Merkez İlçe Başkanlığımız, Kadın Kolları Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız gece 1'lere 2'lere kadar çalışıyorlar. Kurulan ekiplerle kapı kapı dolaşarak Çorum'un tamamını taradık. Üye güncellemelerimiz yüzde 96'sını tamamladık. Bunun haricinde seçim koordinasyon merkezimizi Eyüp Arslan kardeşimizle birlikte yürüteceğiz. Biz referanduma hazır hale geldik." şeklinde konuştu.

Bir süre önce 3'sünü gerçekleştirdiğimiz ilçe başkanları toplantısında üye güncellemeleri, halk ziyaretleri, seçim koordinasyon merkezi çalışmaları, stk, üye, esnaf vb. konularda maddelerden oluşan bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İl başkanı Mehmet karadağ, "Şimdi il teşkilatımızın önceliği merkez ilçemizden sonra ilçelerimizdedir. Burada Osmancık ilçemizde kadın kolları başkanımızı atadık. Geçmişte görev yapan başkanlarımıza bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Osmancık teşkilatımız tüm kademeleriyle bir uyum içerisinde referandum sürecine girdiğimiz şu günlerde son derece verimli bir çalışama yapacaklarına inancım sonsuzdur. Genel Merkezimizin de direktifleriyle bizim ana düsturumuz Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, yan kuruluşlarımız, ilçe teşkilatlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimizle tam bir yeknesatlık içerisinde güzel çalışmalar yapmaktır. Olumlu tepkiler nedeniyle de bunu da başardığımıza inanıyorum. Başkanlığımızda, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve il belediye meclis üyelerimizle her ay toplantı yaparak akabinde bunlardan aldığımız bilgilerle birlikte sorunlar varsa onları yazarak çözüm önerileri nelerdir, bunlarla birlikte milletvekillerimizle toplantı yapıyoruz. Şu anda Çorum bu tablodan son derece memnundur. İl Başkanınız olarak Yeknetasatlığı bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Biz kuruluşundan itibaren partinin hafızası olan ilçe başkanlığı yapmış, yönetimlerde bulunmuş, belediye başkanlığı yapmış, il genel meclis ve belediye meclis üyeliği yapmış neferlerimizin tamımını kucaklamaya karar verdik. Partimizde genel merkezimizde bu karardadır. İl Teşkilatı olarak da buna inancımız tamdır ve bu hususta da son derece titiziz. Nefislerimizi bir tarafa koyarak kucaklaşmayı bileceğiz. Bakın biz MHP ile birlikte referanduma gidiyoruz. CHP'ye diyoruz ki gel senle de kucaklaşalım diyoruz. Böyle bu ortamda Ak Partiliyim diyen hiç kimse ben sırtımı dönerim kucaklaşmam diyemez. Biz bunu başardık. Bizlere destek veren tüm kademedeki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Referandum çalışmalarımız sonrası artık Çorum'a, Osmancık ilçemize, Kargı ilçemize ve diğer ilçelerimize neler yapabilirin düşüncesi içerisinde olacağız. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yolculuk inşallah Genel Başkanlığımızı yapmış Kurucu Başkanımız olan Siyasi liderimiz ve Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İl Başkana Mehmet Karadağ, "Kurucu merkez ilçe başkanınız olarak bir dönem il başkanlığı yapmış kardeşiniz olarak 10 yıl teşkilatın emrinde ama biraz dilenmiş tekrar bir nefer olarak başlamış kardeşiniz olarak Allah'ın izniyle bu yolculukta net olacağız, dürüst, açık olacağız ve kol kola girerek birbirimizi seveceğiz. Çorum da, Osmancık da ve diğer ilçelerimiz de de açık olalım, dürüst olalım kol kola olalım bizi kimse yıkamaz. Teşkilat Başkan Yardımcımız Murat Yıldırım bey her zaman yanımızda, bizlerle birlikte çalışacaktır, bizde genel merkezde Çorum için bütünleştik, İlçelerimiz için bütünleştik. Bu bütünlük, birlik ve beraberlik ile bizleri kimse yıkamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önünde bir referandum sürecinin olduğunu ifade eden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcı Murat Yıldırım'da, "Rehavete gerek yok. Şu anda 15 Temmuz'daki gibi canımızla, kanımızla, malımızla nasıl tavır koyduksak, bu referandumda öyle çalışacağız. Referandum o kadar önemli ki, Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Bir istiklal ve istikbal mücadelesi olacak. Gerek 8 yaşındaki çocuklarımız gerekse 80 yaşındaki dedelerimiz de bu mücadelenin içinde olacak." dedi.

Türkiye'nin, insanlığın, İslam'ın ve dünyanın son kalesi olduğunu vurgulayan Murat Yıldırım, "Bunlar Türkiye'yi düşürürlerse her şey kolay olacak. Ama Türk milleti bunu 15 Temmuz'da fark etti. Bütün hücreleriyle buna tavır koydu. Bundan sonra da gereğini yapacaktır. Eğer AK Parti iktidarı ve teşkilatları olmasaydı, sağduyulu milletimiz olmasaydı ve kendini orta koymasaydı durum çok farklı olurdu. Belki Türkiye işgal altında olurdu.

Ben buradan Milletçi Hareket Partisinin hem genel başkanına hem karar verenlere teşekkür ediyorum. Devletin ve milletin yanında oldular. Bu bir fırsattır. Biz de bu fırsatı değerlendirerek milletimiz için gerekeni yapmak durumundayız. Biz nefesimizin yettiği, takatimizin düştüğü son ana kadar kime ulaşmamız gerekiyorsa ulaşmak zorundayız. Bu bir vebaldir. Biz inancımız gereği olarak bizler millete söz verdik. Bu sözümüzü tutmak zorundayız. Ben en iyisini yapacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bir savaşın içinde olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz açıkça savaştayız. Suriye'de Fırat kalkanı operasyonunda yiğitlerimiz savaşıyor, şehit oluyor. Yedi düvele karşı savaşıyoruz. DEAŞ'ın, PYD'nin ve FETÖ'nün arkasında kim var? Üçü de birbirinden farklı değil. Biz bunları besleyenlere karşı mücadele etmek zorundayız. Sizler üzerinize düşeni burada yapacaksınız. Sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Getirmezseniz vebalini siz ödersiniz. Referandumda sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Sabah okullar açılır açılmaz sandıklarınızın başında olun ve tutanaklar imzalanana kadar da ayrılmayın. 15 Temmuz'daki gibi bir olacağız. Sağcı, solcu, Alevi, Kürt demeden bir olup bu referandumda da birlik olmamız gerekiyor. Bu bir memleket meselesidir. Referandum istemeyenler 'Nasıl olsa on yılda bir biz sistem değişikliğini ihtilal yaparak yapıyoruz' diye düşünüyorlar. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. 10 yılda bir Türkiye'nin kaderini değiştiremeyecekler. Millet artık tek yumruk olacak." ifadelerini kullandı.

(İK-BÖ)



23.01.2017 12:19:42 TSI

NNNN