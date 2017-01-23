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Büyükşehirli karateciler, Bolu'dan 5 dereceyle döndü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Büyükşehirli karateciler, Bolu'dan 5 dereceyle döndü
Büyükşehirli karateciler, Bolu'dan 5 dereceyle döndü

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Karateciler, Bolu'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda beş Türkiye derecesi kazandı.
Türkiye'nin en iyi karatecilerinin bir araya geldiği Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası Bolu'da yapıldı. Türkiye Karate Federasyonu'nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Veteranlar ve Büyükler Karate Şampiyonası, Bolu Spor Salonu'nda ilk olarak Veteranlar müsabakaları ile başladı. 37 ilden yaklaşık 150 sporcunun tatamiye çıktığı ilk gün müsabakalarının sabah seansında kadın ve erkeklerde kata ile kumite elemeleri yapıldı. Şampiyonada veteranlar kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporculardan Vasfi Aşçı ikinci olurken, İsmail Hakkı Bulut ise üçüncü oldu. Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde Bolu Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu'da karşılaşmayı izledi. İkinci günde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler bir çok derece elde etti. Büyükşehir Kağıtspor'un efsanevi karatecilerden Tuba Yenen Yakan, -55 kiloda katıldığı şampiyonada kariyerine bir Türkiye Şampiyonluğu daha ekleyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kata da, müsabakalara katılan ve bir çok şampiyonlukları bulunan Tuba Yakan'ın eşi Mehmet Yakan ise turnuvada gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Büyükşehir'in bir başka başarılı sporcusu Umay Tokcan ise -50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Mavi beyazlı karateciler bu sonuçlarla, bir Türkiye Şampiyonluğu, iki Türkiye ikinciliği, iki de Türkiye üçüncülüğü olmak üzere, toplam da beş Türkiye derecesi kazandı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
(İG-RFK-Y)

23.01.2017 12:54:49 TSI
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