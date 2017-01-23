YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üç boyutlu laparoskopik cerrahi üniversite hastanesinde

Üç boyutlu laparoskopik cerrahi üniversite hastanesinde



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Ülkemizde sınırlı sayıdaki sağlık merkezinde bulunan üç boyutlu (3D) laparoskopik cerrahi ünitesi, Düzce Üniversitesi Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Üç boyutlu laparoskopik cerrahi ünitesi ile ilgili önemli bilgiler veren Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, cerrahinin önemli alanlarından olan laparoskopik cerrahinin 1980'lerden itibaren gelişmeye başladığını ifade etti. Geçmiş yıllarda açık yöntemle yapılan ameliyatların, günümüzde genel cerrahi tarafından laparoskopik yöntemle yapılabildiğini dile getirdi.

Laparoskopik yöntemlerin, hastaların hastanede kalış sürelerini kısalttığını belirten Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, bu yöntemin hastaların daha erken ayağa kalkmalarını, daha az ağrı duymalarını ve daha erken işlerine dönmelerine imkan sağladığını vurguladı. Laparoskopik yöntemlerdeki gelişmelerin hızla devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, "Gelinen noktada çalışılan alandaki görüntü kalitesini en üst düzeye çıkaran ve görüntünün laparoskopiden farklı olarak üç boyutlu olarak görülebilmesine, cerrahın çalıştığı alana daha çok hakim olmasına olanak sağlayan bu yöntem, günümüzün en ileri laparoskopik cerrahi yöntemidir" şeklinde konuştu.

Yüksek teknolojik özellikli cerrahilerin artık üç boyutlu laparoskopi sistemiyle yapılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Pehlivan, Bölgemize hizmet veren üç boyutlu laparoskopi sisteminin, yapılacak cerrahi işlemlerin kalitesine de daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu yöntemle Üniversite Hastanesinde reflü ve obezite cerrahisi ile mide ve bağırsak tömörleri cerrahisi başta olmak üzere birçok ileri laparoskopik ameliyatın yapılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, "Üniversitemizin ve Hastanemizin güncel tıp teknolojilerinin uygulanması konusunda Bölgemizdeki önderlik görevini sürdürebilmesi hepimize gurur vermektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(AY)



23.01.2017 13:11:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER