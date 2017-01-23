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Merkezefendi Belediyesi'nden 4 öğrenciye 4 bin basketbol topu



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede 8. Sınıfta okuyan 4 bin öğrenciye 4 bin adet basketbol topu hediye edildi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçede 8. Sınıfta okuyan 4 bin öğrenciye 4 bin adet basketbol topu yarıyıl tatiline giren öğrencilere hediye etti. Vali Recep Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün ve öğrenciler katıldı. Etkinlik ilk olarak basketbolcuların yaptığı şovlarla başladı. Tribünler de basketbolcuların şovlarına Meksika dalgasıyla cevap verdi.

Merkezefendi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak 30 Mart 2014' te çıkmış olduğumuz bu yolda, bugün görüyoruz ki çok önemli bir mesafe almışız. Merkezefendi her şeyden önce bir sloganla yola çıktı. 'İlçemiz eğitimin ve sporun merkezi haline gelecek' dedik. 'Merkezefendi sporda ve eğitimde marka olacak' demiştik. İşte bugün bu salonda bunun taçlandığını görüyoruz. Çok değerli Merkezefendili öğrenciler, sizler nerede yaşadığınızı iyi bilmelisiniz. Sadece akademik başarıda değil, sportif başarıda da Merkezefendimiz emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem TEOG sınavında hem üniversite sınavında, hem akademik başarıda hem sportif başarıda 900 ilçe arasında ya ilk üçte ya da ilk beşte yer alıyoruz. Teşekkürler Merkezefendi. İnşallah önümüzdeki dönem hem eğitimde hem sporda yolumuza devam edeceğiz. Burada 4 bine yakın 8. Sınıf öğrencimiz var. Biz diyoruz ki karnenin iyisi kötüsü olmaz, karneni getir topunu götür. Sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin son bölümünde ise basketbol bir gösteri yapıldı. Salonu dolduran öğrenciler, ellerindeki basketbol toplarını parkeye attı.

(MT-



23.01.2017 13:19:02 TSI

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