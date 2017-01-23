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Saruhanlılı öğrencilere Başkan Ergün'den karne hediyesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Karne heyecanı yaşayan öğrencileri her yıl farklı etkinliklerle kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı tiyatro oyununu Saruhanlılı miniklerle buluşturdu.

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci sömestr heyecanı yaşarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, çocukları karne hediyesiyle sevindirdi. Karne heyecanı yaşayan Saruhanlılı minikleri Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı tiyatro oyunuyla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sevinçlerini ikiye katladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun, Sevimli Ayı Winny ile arkadaşları, Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuğu anlatıyor. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliğin ardından veliler düzenlenen tiyatro için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

(SC-Y)



23.01.2017 13:25:17 TSI

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