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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Desteklemeden faydalanan iş yerlerine ziyaret

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:26
Desteklemeden faydalanan iş yerlerine ziyaret
Desteklemeden faydalanan iş yerlerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de kırsal kalkınma desteklemelerinden faydalanan işletmeler yerinde kontrol edildi.
Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Ezine İlçe Müdürü Ramazan Eren, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Ezine İlçesindeki Genç Çiftçi Projesi kapsamın da destekleme alan 500 kanatlı yumurta tavukçuluğu işletmesiyle Kırsal Kalkınma Yatırımlarını desteklenmesi projesi kapsamında Ekonomik yatırımlardan faydalanan Kefir fabrikası, zeytinyağı ve zeytin işleme tesisi ile arıcılık işletmelerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında İşletmelerde üreticilerin karşılaştığı sorunları dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu. İl Müdürü Erdem Karadağ, bu tür işletme ziyaretlerinin devam edeceğini ve İl Müdürlüğü olarak üreticinin her daim yanında olacaklarını belirtti.
(GD)

23.01.2017 13:30:52 TSI
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