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Bozdağ'a kar akını



(Fotoğraflı)



Onur Şahan

İZMİR (İHA) - Okulların yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen İzmirliler, hafta sonunda Ödemiş Bozdağ'da bulunan kayak tesislerine akın etti.

Ege'nin kış turizmi merkezlerinden olan Bozdağ, yarıyıl tatilinden yararlanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. İzmir ve çevresinden Ödemiş ve Bozdağ'a akın eden vatandaşlar Bozdağ'da kayak keyfi yaptı. Özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradıklarını belirten Bozdağ Kayak Tesisleri Müdürü Ali Altıntaş, bölgedeki yol ve elektrik sorununun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Tesislere gelmek isteyen vatandaşların uzun araç kuyrukları oluşturduğunu belirten Altıntaş, yaşanan küçük kazalardan dolayı da trafiğin felç olduğunu söyledi.

Tesislerde kayak yapan 2 kişinin de düşerek ayak ve bacaklarını kırdıklarını belirten Altıntaş, yaralıların Ödemiş ve İzmir'e sevkinde oldukça zorlandıklarını söyledi. Altıntaş, yaralıların ancak hava ambulansı ile İzmir'e sevk edilebildiğini söyledi.



Meyve ağaçları kırıldı

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, dalların karın ağırlığını kaldırmakta güçlük çektiğini söyledi. Bozdağlı üretici Önder Tekin, çok sayıda ağacın kar yağışından olumsuz etkilendiğini ifade etti.



(AG-Y)



23.01.2017 13:35:37 TSI

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