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Hasankeyf Kaymakamlığının 2017'de uygulanacak olan 4 projesi onaylandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Hasankeyf İlçe Kaymakamlığının hazırladığı ve 2017 yılında uygulanacak olan GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki 4 projesi onaylandı.

GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı kapsamında İlçe Kaymakamlığınca hazırlanarak GAP İdaresi Başkanlığına sunulan Antepfıstığı Projesi, Arılı Kovan Projesi, Sumak İşleme Makine ve Ekipman Alım Projesi ile Çok Amaçlı Sosyal Tesis Merkezi Projesi, GAP İdaresince uygun görülerek onaylandı. Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, 2017 yılı için onaylanan 4 projeyi en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirterek, "2018 yılı içinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Gezgin Yumurta Tavukçuluğu, Keçi Sütü İşleme (Mandıra) ve Kapari Projelerini planladık. Hazırladığımız bu projeleri de GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sunacağız" dedi.

(MŞY-MP-Y)



23.01.2017 14:08:01 TSI

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