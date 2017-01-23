Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında trafik kazası
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mehmet Ülders yönetimindeki 02 KK 347 plakalı otomobil ile Ömer Bağışladı yönetimindeki 02 D 6117 yolcu minibüsü çapıştı. Çarpışma sonucu ölü ya da yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(HT-AHM)
23.01.2017 14:12:42 TSI
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