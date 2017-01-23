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Gazi Özel Harekat Polisi'nden Giresun Valisi Karahan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında görev yaptığı Dereli ilçesinde terör saldırısında yaralanarak gazi olan özel harekat polisi Özgen Çağan ve İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk Giresun Valisi Hasan Karahan'ın makamında ziyaret etti. Vali Karahan, hain saldırıda sağ ayağını kaybeden gazi özel harekat polisinin sağlık durumu ve tedavi süreci ile bilgi aldı.

Dereli İlçesi'nde devriye görevini yapan polis aracına uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonrası arama tarama faaliyeti gösterilirken terör örgütü tarafından döşenen mayına basarak ayağından ve yüzünden yaralanan Gazi Özel Harekat Polisi ile Karahan, bir süre sohbet etti.

Gazi Çağan da kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Karahan'a, olay anında ve sonrasında devletin her kademesinden sağlık durumu ile yakından ilgilenen herkese teşekkür etti.

(RY-ÖS-Y)



23.01.2017 14:54:11 TSI

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