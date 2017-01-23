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Çocukların evi belediye kreşi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından açılan kreş ailelerden büyük ilgi görüyor.

Kaplıkaya'da yer alan hizmet binasında 6 sınıf ve 6 öğretmenle hizmet veren kreş, sanat, Türkçe, oyun, müzik, fen ve matematik, deney, okuma yazmaya hazırlık, drama, sportif ve bahçe faaliyetleri gibi temel eğitim konularında 111 öğrenciyi ilkokula hazırlıyor. 6 yaş grubunun diploma alarak mezun olduğu kreşte belirli gün ve haftalar da kutlanıyor.

Ülkenin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabileceğinin altını çizen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve devlet yöneticileri bugünün çocukları arasından çıkacak. Her alanda donanımlı fertler yetiştirerek güçlü Yıldırım'ı ve güçlü bir ülkeyi inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

(MŞ)



23.01.2017 15:56:16 TSI

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