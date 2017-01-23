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Belkıs Akkale, Radyo Mutlu'da Salih Demirci'nin konuğu oldu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Belkıs Akkale, Süleymanpaşa Hatırası Konseri için geldiği Süleymanpaşa'da, konser öncesi Radyo Mutlu'nun konuğu oldu.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Şefi Salih Demirci ile birlikte katıldığı yayında Demirci'nin sorularını yanıtlayan Belkıs Akkale, Türk Halk Müziği'nin bugünkü durumu, popüler müzikle karşılaştırmasını, türkülerle olan bağını, Türk Halk Müziği'ne gönül veren sanatçıların izlemesi gereken yolları, devletin müziğe bakış açısını ve Tekirdağ hakkındaki görüşlerini Radyo Mutlu dinleyicileri için paylaştı.

Salih Demirci ile Belkıs Akkale'nin röportajının 23 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'de yayınlandığı ve tekrarı 24 Ocak Salı günü saat 21.00'de www.radyomutlu.com adresinden yayınlanacağı açıklandı.

(YG-MEF-Y)



23.01.2017 16:09:49 TSI

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