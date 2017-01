YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 71 yaşındaki adamın kalp kapağı TAVİ yöntemiyle değiştirildi

71 yaşındaki adamın kalp kapağı TAVİ yöntemiyle değiştirildi



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan TAVİ yöntemiyle, 71 yaşındaki Recep Can isimli hastanın kalp aort kapağı, cerrahi müdahale de genel anestezi uygulanmadan ve göğüs kafesi açılmadan değiştirildi.

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsa Sincer ve ekibinin gerçekleştirdiği müdahalede, 71 yaşındaki Recep Can isimli hastanın kalp aort kapağı, Transaortik Kapak Değişimi (TAVİ) yöntemiyle değiştirildi. Doç. Dr. Sincer cerrahi müdahale sonrası serviste müşahede altında bulunan Can'ı hasta yatağında ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında hastaya bilgiler verdi.

Operasyon hakkında bilgi veren Doç Dr. İsa Sincer, "Bolu'da ilk kez uygulanan ve TAVİ olarak adlandırılan yöntem sayesinde, kalp kapağı değişiminde başarılı sonuç elde ettik. Tercihen sağlık durumu riskli ya da ameliyatı kaldıramayacak yaşta olan hastalarda uygulanan yöntem hastanemizde ilk kez 71 yaşında Recep Can isimli hastamızda uygulandı. Cerrahi müdahalede genel anestezi uygulanmadan ve göğüs kafesi açılmadan, kasıktan anjiyo yöntemiyle kalp kapağı değiştirilen Recep Can sağlığına kavuştu" dedi.

23.01.2017 16:51:06 TSI

