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AK Parti Mut İlçe Başkanı Yeşil: "Referanduma hazırız"



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - AK Parti Mut İlçe Başkanı Hüseyin Yeşil, teşkilat olarak referanduma hazır olduklarını söyledi.

Yeşil, düzenlediği basın toplantısında, referanduma hazır olduklarını belirterek, "Eksiklerimiz olmakla birlikte referanduma da biz hazırız. Genel merkezimiz start verdiği an bizde çalışmalarımıza başlayacağız. Mutfak kısmını bitirdik sahaya inmeyi bekliyoruz" dedi.

Yeni faaliyete geçen Mut Devlet Hastanesi'nde kadro yetersizliğinden dolayı sıkıntı olduğunu belirten Yeşil, "Kardiyoloji, üroloji, radyoloji ve psikiyatri. Bu kadrolar şuan boş. Mutlu ve çevre ilçelerden olup Mut'a gelebilecek olan bu ve benzeri branşlardaki doktor hemşerilerimize de buradan sesleniyorum. İlçemize sahip çıkalım tercih eden olursa şubat ayı içerisinde doktorlarımız tamamlanacak. Yine eksik kadrolarımızla ilgili bazı branşların açılması hususunda görüşmelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Mut Silifke yolu sözleşmesinin imzalandığını, tünel bağlamında çalışmaların başladığını anlatan Yeşil, "Yaklaşık 4 yıl içerinde Mut Silifke yolu bitmiş olacak. Halkımızın çok beklediği Gazi Ortaokulu ile Mut İmam Hatip Lisesi binasına da bu yıl içerisinde başlanacak" dedi.

(HSÇ-Y)



23.01.2017 16:32:36 TSI

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